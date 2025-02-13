Адвоката из Нефтюганска лишили лицензии за применение астрологии в суде

Адвоката Рифа Мударисова из Нефтюганска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) лишили лицензии за применение астрологии во время судебного заседания, передает Ural Mash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, астрологией он начал увлекаться в 2005 году. В ходе заседания по делу своего клиента, который обвинялся по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков в крупном размере), в его защиту он представил натальную карту. «Обвиняемый в беседе со мной сказал, что был невменяем. Оказалось, его натальная карта совпадает с осью Екатерины II — он соединился с этими энергиями, а когда человек находится в состоянии стресса, то начинает терять почву под ногами»,— объяснил Риф Мударисов. После этого суд обратился в адвокатскую палату, где признали, что это противоречит нормам адвокатской этики.

Риф Мударисов планирует подать кассационную жалобу для того, чтобы оспорить решение, так как считает, что «у людей возникают определенные страхи в связи с новой информацией».

Ирина Пичурина