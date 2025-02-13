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Жена нижегородского губернатора Екатерина Никитина начала работать в АСИ

Супруга губернатора Нижегородской области Глеба Никитина — Екатерина Никитина назначена заместителем директора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Москве. Об этом сообщили в АСИ 13 февраля.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с женой Екатериной Никитиной

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с женой Екатериной Никитиной

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с женой Екатериной Никитиной

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Она займется вопросами социальной сферы, включая инклюзивные практики, новые технологии и взаимодействие с некоммерческими организациями. При этом госпожа Никитина намерена продолжить курировать социальные проекты, инициированные в Нижегородской области. В АСИ добавили, что Екатерина Никитина с 2019 года занималась в регионе работой с детьми-сиротами, трудными подростками и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

По словам Екатерины Никитиной, вовсе из Нижнего Новгорода она не уезжает, будет жить на два города и совмещать новое направление с работой в холдинге «Оргхим».

Второе назначение в АСИ — директор дивизиона «Городская экономика» Ольга Захарова назначена также на должность заместителя генерального директора.

Галина Шамберина

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