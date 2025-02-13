Челябинскому бизнесмену выдали предостережение за продажу шаурмы с нарушениями

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало предостережение предпринимателю, который продает шаурму и кебаб в Советском районе Челябинска. Выяснилось, что он не оформил документы на мясную продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Россельхознадзор установил, что сведений о предпринимателе, имеющем торговые киоски Griller, нет в информационной системе «Цербер». Кроме того, он не оформлял ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения.

«Соответственно, продукция (шаурма, кебаб, шашлык) не имеет подтверждения ветеринарно-санитарной безопасности и прослеживаемости при ее производстве»,— отметили в пресс-службе уральского управления Россельхознадзора.