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В Таганроге раскрыли все дела об убийствах и разбоях за 2024 год

По итогам 2024 года раскрываемость убийств и разбоев в Таганроге составила 100%. Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 14,1%, в том числе особо тяжких — на 11%. Об этом сообщается на сайте УМВД по городу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме того, за прошлый год в Таганроге снизилось число краж — на 19%. Также стало меньше грабежей (на 12,2%) и случаев мошенничества (12,8%). Значительно уменьшилось количество преступлений, совершенных мигрантами — на 91,7%.

На 42,1% выросло число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений.

Анастасия Казуков

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