В Гулькевичском районе будут судить подростка из Ставрополья за хулиганство

Следователи завершили расследование и направили для рассмотрения в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 17-летнего уроженца Ставропольского края, который избил в Гулькевичах человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

По версии следствия, вечером 26 октября 2024 года подросток, находясь в районе культурно-досугового центра на улице Комсомольской в городе Гулькевичи, ударил кулаком в лицо местного жителя в ответ на просьбу прекратить конфликт. От удара молодой человек упал, и подросток ударил его ногой в голову. Медики оказали пострадавшему помощь.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении подростка, обвиняемого в совершении хулиганских действий (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). В ходе следствия обвиняемый признал вину.

Татьяна Ручкина