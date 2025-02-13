Первое место по объему продаж смартфонов в Казани среди брендов в 2024 году занял Apple с долей 68%. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Товары».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году самым популярным брендом телефонов в Казани стал Apple

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В 2024 году самым популярным брендом телефонов в Казани стал Apple

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Телефоны марки Apple на ресейле в среднем покупали за 32 тыс. руб., а за новые казанцы платили около 69 тыс. руб.

На втором месте смартфоны Samsung, на которые пришлось 11% продаж. Третьим по популярности стал бренд Xiaomi, на который приходится 9% покупок на сайте бесплатных объявлений.

В октябре 2024 года самыми популярными смартфонами в России среди людей в возрасте от 12 до 24 лет стали Apple, Xiaomi и Samsung.

Дарья Сайфиева