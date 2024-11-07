Apple, Xiaomi и Samsung стали самыми популярными смартфонами среди зумеров

В октябре 2024 года самыми популярными смартфонами среди зумеров в России в возрасте от 12 до 24 лет стали телефоны марки Apple (52% пользователей Blink), Xiaomi (15%), Samsung (10%). Исследование провели аналитики геосоциальной сети Blink.

В топ-5 популярных смартфонов среди зумеров вошли Tecno (7%) и Realme (6%). В топ-10 также попали марки Infinix (4%), Honor (2%), Huawei (1%), Vivo (0,9%) и Oppo (0,7%).

В исследовании специалисты проанализировали данные 8,3 млн активных пользователей сети. По результатам исследования самыми популярными моделями телефонов стали iPhone 11, 13 и 12. На втором месте расположились смартфоны марки Xiaomi (Redmi 12 4G, POCO M5s и Redmi Note 12 4G NFC). На третьей позиции разместился Samsung с моделями Galaxy A15, Galaxy A54 5G и Galaxy A12.

Сооснователь геосоциальной сети Blink Максим Климчук отметил, что молодое поколение уже не так сильно ориентируется на бренд, так как во всех гаджетах функциональность примерно одинаковая.

«Также мы видим, что все более популярными среди молодого поколения становятся китайские смартфоны, которые за последние два года значительно увеличили свою долю на российском рынке»,— рассказал Максим Климчук.

Blink — приложение, которым пользуется российская молодежь. 74% пользователей сети — молодые люди в возрасте 12–24 лет.

Диана Соловьёва