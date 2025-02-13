Число объявлений о сдаче квартир в Краснодаре выросло на 14%

В январе 2025 года число просмотров объявлений о сдаче квартир в Краснодаре увеличилось на 31,8% по сравнению с декабрем, а количество предлагаемых объектов выросло на 14,3%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Медианная стоимость съемного жилья всех типов в Краснодаре составляет 30 тыс. руб. и остается неизменной с декабря. Однокомнатные квартиры сдают в среднем за 28 тыс. руб., двухкомнатные — за 36 тыс. руб.

Как отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков, к концу января многие арендаторы возвращаются к решению жилищного вопроса. Эксперт отметил, что для них приоритетом является возможность быстрее подобрать подходящее жилье в период, когда спрос на рынке еще не достиг пиковых значений.

Минимальная стоимость студии в Краснодаре составляет 15 тыс. руб. за объект площадью 29 кв. м, максимальная — 90 тыс. руб. за 42 кв. м в центре города. Трехкомнатные квартиры сдают по цене от 30 до 180 тыс. руб.

Аналогичная тенденция наблюдается и в других крупных городах России. В среднем по городам-миллионникам предложение выросло на 7,8%, а просмотры объявлений увеличились на 17,8%.

Нурий Бзасежев