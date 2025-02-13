Главе СКР доложат о конфликте маршрутчика и пенсионерки в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту оскорбления маршрутчиком пожилой пассажирки в Челябинске. О результатах проверки отчитается исполняющий обязанности главы регионального управления СК России Константин Правосудов, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация об оскорблении пассажирки появилась в СМИ и социальных сетях 11 февраля. Сообщалось, что пенсионерка не смогла оплатить проезд в маршрутке из-за неработающего терминала. Из-за этого водитель начал ругаться и оскорблять ее. Он также отказывался ехать дальше и требовал оплату проезда.

В управлении СК России по Челябинской области по этому инциденту проводится проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 57-летнего маршрутчика задержали сотрудники регионального ГУ МВД РФ 12 февраля. Он был доставлен в отдел полиции.