В Челябинске задержали маршрутчика за оскорбление пассажирки

Полицейские Челябинска доставили в отдел 57-летнего водителя маршрутного такси, оскорбившего пассажирку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Видео конфликта ранее появилось в СМИ.

По данным средств массовой информации, пенсионерка не смогла расплатиться банковской картой, потому что терминал выдал ошибку. Она показала свой банковский счет, с которого были списаны деньги. Однако водитель начал оскорблять пассажирку, а после направился в салон, продолжая вести себя агрессивно. Судя по видео, он быстро вернулся на свое место, заставлял всех пассажиров покинуть автобус.

Виталина Ярховска