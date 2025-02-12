Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске задержали маршрутчика за оскорбление пассажирки

Полицейские Челябинска доставили в отдел 57-летнего водителя маршрутного такси, оскорбившего пассажирку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Видео конфликта ранее появилось в СМИ.

По данным средств массовой информации, пенсионерка не смогла расплатиться банковской картой, потому что терминал выдал ошибку. Она показала свой банковский счет, с которого были списаны деньги. Однако водитель начал оскорблять пассажирку, а после направился в салон, продолжая вести себя агрессивно. Судя по видео, он быстро вернулся на свое место, заставлял всех пассажиров покинуть автобус.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...