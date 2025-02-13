Автохолдинг «Экскурс» получил дилерство китайского бренда Jetour

Пермский автохолдинг «Экскурс» стал официальным дилером китайского бренда Jetour, рассказал «Ъ-Прикамье» управляющий директор «Экскурса» Роман Кибасов. Дилерство было получено в январе, салон откроется на шоссе Космонавтов, 361. «Сейчас мы решаем вопросы, связанные с документами, дилерским соглашением. Автомобили прибудут в салон, скорее всего, в конце этого месяца. Рассчитываем начать работу в марте»,— пояснил господин Кибасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным онлайн-справочника 2ГИС, в Перми насчитывается два официальных дилера: это готовящийся к открытию салон «Экскурса» и работающий центр «Форвард-Авто» на ул. Героев Хасана, 105/3. С осени 2023 года в Перми функционировал еще один салон Jetour, открытый одной из крупнейших российских автомобильных компаний «Ключавто». Через год «Ключавто» закрыла центр Jetour в Перми.

Группа «Экскурс» ранее продавала автомобильные бренды Volkswagen, Skoda и Chevrolet, однако после ухода этих концернов из России в 2022 году стала получать дилерства китайских авто. На сайте «Экскурса» отмечается, что компания продает машины из Поднебесной Chery, Omoda, Jaecoo, FAW, Jetta, Volkswagen и Scoda и машины с пробегом. Недавно группа получила дилерство бренда китайских коммерческих автомобилей Avior.