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На Дону 14 велокурьеров привлечены к ответственности во время рейдов

В Ростовской области во всех районах города начались масштабные рейды ГИБДД для предотвращения нарушений правил дорожного движения велокурьерами. Во время них 14 нарушителей были привлечены к административной ответственности. Из них двое граждан доставлены в полицию для проверки миграционной службой. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Во время рейда сотрудники ГИБДД проверяют соблюдение правил, разъясняют права курьеров на использование средств индивидуальной мобильности и контролируют мощность электродвигателей.

Например, если мощность электровелосипеда превышает 0,25 кВт, что эквивалентно мощности мопеда, то для управления таким средством требуются права категории «М». При отсутствии прав транспортное средство изымается и отправляется на штрафстоянку. Также проверяется законность нахождения граждан в России.

С начала года в области зарегистрировано четыре ДТП с участием электровелосипедов малой мощности — менее 0,25 кВт, одно из которых привело к гибели человека. Чаще всего аварии происходят, когда доставщики не спешиваются со средств передвижения в положенных местах или проезжают на красный сигнал светофора.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону во время внепланового автобусного рейда было выявлено 17 нарушений условий муниципальных контрактов.

Снежана Стодольская

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