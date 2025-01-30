На Дону во время внепланового автобусного рейда обнаружили 17 нарушений

В Ростове проверили работу общественного транспорта и обнаружили 17 нарушений условий муниципальных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Рейд проводился по муниципальным маршрутам № 70, 80, 54, 66, 18, 3, 3а, 21 и 29, которые обслуживают мкр. Александровка, Темерник, СЖМ и центральную часть города.

В проверке участвовал замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков, а также сотрудники департамента транспорта и руководители транспортных предприятий.

Особое внимание во время проверки уделили работе транспортных компаний, в том числе выпуску подвижного состава по расписанию, а также техническому и санитарному состоянию салонов транспортных средств.

Нарушения зафиксированы у компаний ТрансЭкспорт, ЮТК, МТК, АТП-5 и ООО ЯНТАРЬ.

Снежана Стодольская