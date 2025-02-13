В Красноярском крае задержали браконьеров с 15 кг черной икры

В Красноярском крае двух местных жителей задержали за незаконную добычу 15 кг черной икры. В отношении фигурантов дела возбуждены уголовные дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов (258.1 УК РФ и 256 УК РФ), сообщает Транспортная полиция Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Коротченко, Коммерсантъ Фото: Максим Коротченко, Коммерсантъ

В ходе рейда полицейские остановили грузовое судно под управлением капитана-механика речного пароходства. При проверке в морозильной камере было обнаружено 300 экземпляров краснокнижной стерляди и три литра черной икры. Уточняется, что транспорт направлялся в порт Лесосибирска.

В дальнейшем силовики установили еще одного фигуранта дела, который незаконно добывал краснокнижную рыбу и передавал ее на судно. В ходе обыска у него изъяли еще 12,5 литров черной икры. Суммарный ущерб оценивается более чем в 1,8 млн руб.

Александра Стрелкова