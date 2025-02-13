Суд обязал выплатить бойцу СВО за ранение 150 тыс. рублей

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга обязал управление социальной политики перечислить 150 тыс. руб. за ранение 41-летнему участнику специальной военной операции (СВО) из Верхней Пышмы, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Прокуратура выяснила, что в ноябре 2023 года боец подал заявление в управление соцполитики №23 на получение выплаты после ранения, полученного в ходе СВО, однако ему отказали из-за отсутствия подтверждения. При этом установлено, что за участие в боевых действиях он был награжден медалями «За отвагу» и «Участнику битвы за Бахмут», а в ноябре 2022 года получил осколочное ранение правой кисти и проходил лечение, что подтверждается медицинскими документами.

Суд удовлетворил требования прокурора о признании незаконным решение управления соцполитики и обязал перечислить единовременную выплату. Решение не вступило в силу.

Напомним, ранее военная прокуратура Московского военного округа установила, что участник спецоперации из Нижнего Тагила получал 17,8 тыс. руб. в месяц, рассчитывая на зарплату в 195 тыс. руб.

Ирина Пичурина