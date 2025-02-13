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На проект склада в составе ОЭЗ «Пермь» выдано положительное заключение экспертизы

Девелопер Pan City Group получил положительное заключение экспертизы на проект складского комплекса «Логистик Парк» в Индустриальном районе Перми. Как указано в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации, заключение датировано 5 февраля. Застройщиком объекта является структура Pan City Group — ООО «Логистик Парк».

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

По данным «Ъ-Прикамье», эта компания будет также оператором складского комплекса. Складской центр планируется разместить на земельном участке площадью 28,03 га, расположенном у дорожной развязки Западного обхода Перми и ул. Космонавта Леонова.

О планах девелопера Pan City Group построить складской комплекс стало известно в 2022 году. Предполагается, что комплекс будет состоять из нескольких зданий высотой 1–3 этажа. Строительство будет осуществляться в несколько очередей. Общая площадь помещений первой очереди составит 52 тыс. кв. м.

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