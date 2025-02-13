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Коммерсантъ FM
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При взрыве гранаты в баре Гренобля пострадали 12 человек

Мужчина бросил гранату в бар-ресторан Aksehir в Олимпийской деревне на юге французского Гренобля. Пострадали не менее 12 человек: один — в критическом состоянии, двое — в тяжелом, сообщила радиостанция Ici со ссылкой на местные власти.

В прокуратуре города Туре де Куси заявили, что у бросившего гранату мужчины был автомат Калашникова, но тот им не воспользовался. По одной из версий, отметили в прокуратуре, преступление может быть связано с наркоторговлей. Мужчина объявлен в розыск.

В баре-ресторане выбиты все окна. На месте происшествия работали 80 пожарных. В мэрии города произошедшее назвали актом «неслыханного насилия».

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