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Петербургский общепит в 2024 году показал рост почти в 35%

За минувший год оборот мест общественного питания в Санкт-Петербурге вырос на 34,8%. Положительную динамику связали с увеличением туристического потока.

В ходе пресс-конференции руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Кукушкин заявил, что оборот общепита двух регионов рос в 2024 году быстрее, чем в среднем по России. Доля Северной столицы в этой сфере достигла 9%.

Турпоток в прошедшем году вырос более чем на 10%. Петербург занял второе место среди субъектов РФ по обороту общепита на одного местного жителя.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что особняк Сысоева на Васильевском острове намерены приспособить под точку общепита.

Татьяна Титаева

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