«Красный котельщик» повысил зарплаты сотрудникам
Руководство таганрогского завода «Красный котельщик» повысило зарплаты всем категориям сотрудников. Об этом информирует пресс-служба промышленного предприятия.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Основные рабочие и специалисты на руководящих должностях станут получать на 10% больше. Заработную плату вспомогательного персонала проиндексировали на 14%. Сейчас на заводе трудятся 2,2 тыс. человек, большая часть из которых — работники производства.
ТКЗ основан в конце XIX века и в настоящее время является крупнейшим поставщиком котельного и теплообменного оборудования. Большая часть российских ТЭЦ использует продукцию донского завода.