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«Красный котельщик» повысил зарплаты сотрудникам

Руководство таганрогского завода «Красный котельщик» повысило зарплаты всем категориям сотрудников. Об этом информирует пресс-служба промышленного предприятия.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Основные рабочие и специалисты на руководящих должностях станут получать на 10% больше. Заработную плату вспомогательного персонала проиндексировали на 14%. Сейчас на заводе трудятся 2,2 тыс. человек, большая часть из которых — работники производства.

ТКЗ основан в конце XIX века и в настоящее время является крупнейшим поставщиком котельного и теплообменного оборудования. Большая часть российских ТЭЦ использует продукцию донского завода.

Дмитрий Ковалевский

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