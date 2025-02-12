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В Анапе спасенного лебедя готовят к выпуску в природу

Спасенного от мазута лебедя-шипуна в Анапе готовят к выпуску в природу. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Лебедь проходил восстановление в центре реабилитации птиц, расположенного в селе Витязево. Сейчас пернатых выпускают партиями.

По словам директора петербургского центра спасения диких животных «Сирин» Светланы Лучиной, лебедь чувствует себя хорошо, сейчас он в половом гоне, поэтому его будут выпускать.

Алина Зорина

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