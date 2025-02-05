За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 51,8 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей отдали мошенникам как минимум 51,8 млн руб. в сумме. О случаях телефонного или интернет-мошенничества в Орловской области не сообщается, следует из данных региональных управлений МВД.

57 жителей Белгородской области перевели аферистам 16 млн руб., из которых 5 млн руб. были взяты в кредит. В Воронежской области граждане отдали злоумышленникам 31,3 млн руб. В Курской области мошенники смогли похитить у граждан 1,6 млн руб. По данным курского МВД, общая сумма ущерба от IT-преступлений в регионе составила 995,8 тыс. руб. В Тамбовской области жительница облцентра с телефона пенсионерки оформила на нее кредиты на 2,9 млн руб.

Попытка выдать себя за сотрудников банков и убедить жертву перевести деньги на «безопасный счет» все еще остается одной из самых распространенных схем аферистов. Кроме того, за последнюю неделю встречались случаи, когда граждане хотели через интернет воспользоваться интим-услугами, переводили деньги и лишь потом понимали, что стали жертвами мошенников.

Неделей ранее из-за действий аферистов жители Черноземья лишились 38,5 млн руб.

Анастасия Колпачева