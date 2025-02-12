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Футболист Огнен Мимович перешел в «Зенит» на правах аренды

До конца сезона 2024/2025 сербский защитник Огнен Мимович будет играть за футбольный клуб «Зенит». Об изменениях в составе сине-бело-голубых сообщили в Telegram-канале «Зенита».

Петербургская команда и турецкий «Фенербахче» договорились о переходе футболиста на правах аренды. В «Зените» Огнену Мимовичу пожелали новых побед и трофеев.

Прежде ФК «Зенит» стал обладателем Зимнего Кубка РПЛ после победы над московским «Спартаком». Игра завершилась счетом 3:0.

Татьяна Титаева

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