Футболист Огнен Мимович перешел в «Зенит» на правах аренды
До конца сезона 2024/2025 сербский защитник Огнен Мимович будет играть за футбольный клуб «Зенит». Об изменениях в составе сине-бело-голубых сообщили в Telegram-канале «Зенита».
Петербургская команда и турецкий «Фенербахче» договорились о переходе футболиста на правах аренды. В «Зените» Огнену Мимовичу пожелали новых побед и трофеев.
Прежде ФК «Зенит» стал обладателем Зимнего Кубка РПЛ после победы над московским «Спартаком». Игра завершилась счетом 3:0.