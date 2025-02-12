«Зенит» забрал первый трофей сезона

«Зенит» выиграл первый трофей сезона, обыграв в финальном матче Зимнего Кубка РПЛ московский «Спартак» со счетом 3:0. Все было решено в первом тайме, когда петербуржцы забили три мяча. А главным событием второго стал поступок тренера «Зенита» Сергея Семака, который составил компанию наставнику красно-белых Деяну Станковичу, удаленному с поля судьей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион «Аль-Нахайян». Игроки «Зенита» празднуют победу в турнире

Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» / ТАСС Стадион «Аль-Нахайян». Игроки «Зенита» празднуют победу в турнире

Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» / ТАСС

В день финала Зимнего Кубка, который завершился в Абу-Даби, «Зенит» провел две игры. Утром — против «Пюника», 16-кратного чемпиона Армении. В этом матче у сине-бело-голубых был второй состав, если можно так его назвать, хотя все это деление условно. Тем не менее чемпионы России одержали победу — 2:0. Голы забили Александр Ерохин и Александр Соболев. Причем у Соболева это уже четвертый гол в товарищеских матчах на сборах. Между тем в 12 дуэлях чемпионата России, сыгранных в прошлом году, форвард, купленный летом у «Спартака», не отличился ни разу.

Основные силы Сергей Семак приберег на игру со «Спартаком» в финале Кубка РПЛ, которая состоялась во вторник вечером. В воротах у «Зенита» вышел Евгений Латышонок, линию защиты составили Густаво Мантуан (справа), Страхиня Эракович и Ванья Дркушич (в центре), Дуглас Сантос (слева); в центре поля действовали Вильмар Барриос, Вендел и Максим Глушенков, в роли форвардов выступили Луис Энрике, новичок команды, Лусиано и Матео Кассьерра. Они постоянно менялись местами, запутывая соперников. Как раз из этого пришел первый гол. Мантуан навесил на дальнюю штангу, где оставшийся без опекунов Энрике отправил мяч в ворота. Так «Зенит» повел в счете, а бразилец открыл счет своим мячам в петербургском клубе.

После этого случился первый трагикомический момент этого матча. Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев порвал бутсу, выполняя передачу, и отправился менять амуницию на бровку. Вратарь москвичей Александр Максименко сделал передачу ногой партнеру, но его замысел разгадал Вендел, который перехватил мяч, обыграл Максименко и поразил цель.

А затем преимущество «Зенита» закрепил Матео Кассьерра. Он получил «скрытую» передачу от Глушенкова, открывшись в штрафной, и отправил мяч в дальний угол.

В первом тайме «Спартака» просто не было видно на поле, а во втором игру подпортило другое событие. Тренеры команд, не согласившиеся с решениями арбитра Кирилла Левникова, который 11 февраля праздновал день рождения, сцепились на бровке. Особенно усердствовали наставник «Спартака» Деян Станкович и помощник Семака в «Зените» Александр Анюков. Арбитр удалил Станковича и Анюкова с поля. Но Семак, отделавшийся желтой карточкой, не согласился с этим решением и отправился на трибуну вместе с «коучем» красно-белой команды. Там они и просидели до финального свистка. Такого история футбола, во всяком случае российского, еще не помнит. И впоследствии обсуждали уже не сам матч, а благородный поступок тренера «Зенита». Тем более что на поле ничего интересного не происходило.

Так «Зенит» выиграл свой первый трофей в год столетия клуба. Оно будет отмечаться 25 мая. Как раз на финишную прямую выйдет очередной чемпионат России. Сине-бело-голубые занимают в таблице РПЛ второе место, имея одинаковое количество очков с «Краснодаром», но уступая ему по личной встрече. «Спартак» отстает от лидеров на два очка. И тоже будет претендовать на золото, учитывая, что этой зимой активно покупает новичков. «Зенит» пока приобрел только Луиса Энрике. Другие трансферы застопорились. По этому поводу Сергей Семак уже высказывает недовольство в интервью, хотя и умело скрываемое.

До возобновления чемпионата России осталось чуть более двух недель. «Зенит» откроет его 1 марта матчем с ЦСКА, который пройдет на «Газпром Арене». А 16 марта померится силами со «Спартаком» в Москве.

Кирилл Легков