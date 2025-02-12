«Экскурс» запрыгнул в фургон

В регион зашел новый бренд китайских коммерческих автомобилей Avior. Официальным дилером марки стал автохолдинг «Экс­курс». Эксперт отмечает, что после ухода из России иностранных брендов ниша коммерческого транспорта освободилась, и на фоне роста онлайн-торговли и сервисов доставки такие машины пользуются спросом. Фургонам Avior придется конкурировать с представленными в этом сегменте брендами, в частности с ГАЗ, занимающим значительную долю рынка.



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Автомобильный холдинг «Экскурс» зарегистрировал в Перми новое ООО «Экс­курс-драйв», сообщается в «СПАРК-Интерфакс». Как рассказал «Ъ-Прикамье» управляющий директор автохолдинга «Экскурс» Роман Кибасов, новая организация была учреждена, в том чис­ле, для получения официального дилерства китайского бренда коммерческих автомобилей Avior. По словам гос­подина Кибасова, дилерство Avior «Экскурс» получил в конце 2024 года. Салон бренда расположился по ш. Космонавтов, 381, и уже функционирует в тестовом режиме, первые машины поступили туда в конце января. В данный момент формируется тестовый парк, завершается необходимый документооборот по проекту. По планам, полноценно автоцентр Avior сможет работать уже к концу февраля.

В салоне представлены две модели бренда — полноразмерные грузовые фургоны Avior V90 и компактные Avior G10. В «Экскурсе» рассчитывают, что в конце 2025 года производитель запустит в продажу еще две модели (пикап и минивэн).

«До 2022 года „Экскурс“ работал с коммерческими автомобилями Volkswagen, у нас есть опыт в этой сфере и клиентская база, с которой компания все еще работает и общается. Автомобили Avior достаточно интересные. Например, модель G10 схожа с минивэном Volkswagen Caravelle, у нее нет конкурентов среди других производителей, которые продают в России коммерческий транс­порт»,— подчеркнул Роман Кибасов.

В начале февраля 5koleso.ru сообщало, что в РФ запустили продажи китайских автомобилей Avior. Линейка бренда представлена на российском рынке двумя моделями легкого коммерческого транспорта (LCV): это фургоны V90 и G10.

По данным портала «Китайские автомобили», история Avior началась в 1896 году с английской компании LDV, которая производила коммерческие автомобили Maxus. С 2006 по 2009 год права на бренд Maxus принадлежали российской компании «Группа ГАЗ». Сейчас бывшую британскую марку контролирует китайская государственная автомобилестроительная компания SAIC (SAIC Maxus Automotive). Maxus продается в Великобритании, Германии, Испании, Бельгии и Нидерландах, а в странах ЕАЭС бренд представляют под торговой маркой Avior.

Группа «Экскурс» ранее продавала автомобильные бренды Volkswagen, Skoda и Chevrolet, однако после ухода этих концернов из России в 2022 году стала получать дилерства китайских авто. На сайте «Экскурса» отмечается, что сейчас компания продает машины из Поднебесной Chery, Omoda, Jaecoo, FAW, Jetta, Volkswagen и Scoda и машины с пробегом.

По словам собственника консалтингового агентства Detkin&Co, независимого автомобильного консультанта Алексея Деткина, до 2022 года в РФ, в частности в Прикамье, был представлен широкий выбор иностранных брендов коммерческого транспорта — это модели Peugeot, Citroen, Ford, Hyundai и другие. Однако с уходом автоконцернов из РФ коммерческие машины перечисленных марок стали так же недоступны, как и легковые. Сейчас значимую долю в этом сегменте рынка занимает ГАЗ, также продаются Dongfeng, Sollers и другие. При этом, по данным собеседника, Dongfeng и Sollers не отличаются высокими продажами в регионе.

Отметим, что дилером по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей ГАЗ в Прикамье является «Грузавтоимпорт», он также продает коммерческие грузовики DongFeng. В число официальных дилеров Sollers входят «Сатурн-Р» и «Автопрестиж». Получить комментарии о заходе в Пермь нового игрока у представителей этих компаний «Ъ-Прикамье» не удалось.

«Ниша коммерческих автомобилей сейчас свободна, к тому же с развитием онлайн-торговли и сервисов доставки легкий коммерческий транспорт пользуется спросом. Такие цельнометаллические фургоны могут свободно перемещаться по городу. В Москве, например, на грузовой транспорт введен запрет, и там подобные автомобили востребованы, а их перспективы в Перми пока оценить сложно»,— говорит Алексей Деткин. В то же время, с учетом опыта работы «Экскурса» с коммерческим транспортом Volkswagen, логично, что компания снова заходит в этот сегмент. Чтобы понимать перспективы Avior на пермском рынке, надо знать планируемый объем продаж дилера, ценовую политику бренда, условия по кредиту и лизингу и прочее, полагает независимый автомобильный консультант.

Руководитель «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров считает получение «Экскурсом» дилерства Avior логичным шагом, учитывая активное развитие китайских производителей на российском рынке. Однако говорить о серьезном влиянии бренда на рынок пока рано. «Этот бренд (когда именовался Maxus.— «Ъ-Прикамье») пытался выйти на российский рынок в прошлые годы, но не получил широкого распространения. Сейчас интерес к китайским легким коммерческим автомобилям растет, особенно на фоне снижения доступности европейских и японских аналогов»,— обратил внимание Рустам Бахтияров. В сегменте LCV (легких коммерческих автомобилей) объемообразующие бренды уже определены — это ГАЗ, УАЗ, Lada, а среди «китайцев» — Changan, JAC и Foton. Avior предстоит завоевать доверие бизнеса, доказав качество, надежность и доступность сервиса, резюмирует руководитель «Форвард-Авто».

Евгения Ахмедова