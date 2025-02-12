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Министр ГО и ЧС Кубани рассказал о методах сбора мазута и очистки пляжей

Сергей Штриков, министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, рассказал о том, какие новые методы сбора нефтепродуктов и очистки пляжей применяются на Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: Администрация Краснодарского края

Все технологии проходят испытания на пляжах и в акватории. Это методы очистки песка непосредственно на пляжах, а также способы фильтрации, такие как использование полипропиленовых сетей, которые уже применяются на всей береговой линии.

Сейчас разрабатываются технологии для механического сбора мазута под водой. В некоторых местах были обнаружены нефтепродукты на дне, и тестируются методы, которые могут ускорить процесс их удаления.

По словам Сергея Штрикова, в течение февраля специалисты будут внедрять новые технологии. Они также продолжают использовать биобоны и проводят испытания по технологической части. Он отметил, что для тщательной уборки все еще требуется физическая очистка.

Алина Зорина

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