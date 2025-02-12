Омбудсмен: Марк Фогель боялся не дожить до конца срока

Освобожденный из колонии американец Марк Фогель боялся не дожить до конца назначенного ему судом срока в 14 лет. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Фогель

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Марк Фогель

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Марк Фогель отбывал наказание за контрабанду наркотиков в рыбинской колонии №2. Он был помилован президентом России и вернулся на родину. После чего поблагодарил господина Бабуркина, который посещал его, за помощь.

В ходе общения с RTVI ярославский омбудсмен рассказал, что беседы в колонии с Марком Фогелем были интересные, трогательные и напряженные одновременно.

«Марк — уже немолодой, образованный, культурный человек, который попал в совершенно для него необычную ситуацию во многих отношениях. И, конечно, он переживал. Прежде всего, переживал разрыв с семьей. И срок, который он получил, 14 лет. Для 63-летнего человека, конечно, выглядел совершенно невозможным. Он прямо так и говорил: мне не дожить до конца этого срока»,— говорит Сергей Бабуркин на записи, размещенной в Telegram-канале RTVI.

Алла Чижова