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Освобожденный американец Фогель поблагодарил ярославского омбудсмена

Помилованный президентом России американец Марк Фогель через своего адвоката поблагодарил уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина за помощь и участие в его судьбе. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

Фото: Irina Pigman / @freemarcfogel

Фото: Irina Pigman / @freemarcfogel

Американец Марк Фогель работал в англо-американской школе при посольстве США в Москве. В 2021 году в аэропорту Шереметьево его задержали из-за обнаруженной у Фогеля марихуаны. Как настаивал член юридической команды Фогеля Мартин Де Лука, марихуана была прописана его подзащитному врачом в Пенсильвании, где она легальна. В 2022 году Марка Фогеля приговорили к 14 годам колонии за контрабанду, отбывал он наказание в ИК №2 в Рыбинске.

«Сергей Бабуркин неоднократно посещал гражданина США в рыбинской ИК-2, беседовал с ним наедине на английском языке, помогал решать вопросы с адаптацией и оказанием медицинской помощи, поддерживал морально»,— рассказали в аппарате.

6 февраля Марка Фогеля перевезли в столицу, а 11 февраля Москва передала его Вашингтону. Сам Фогель в Белом доме заявил, что был помилован президентом России Владимиром Путиным.

Алла Чижова

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