В Черноземье 13 февраля будет морозно, от –11°С до –4°С

В четверг, 13 февраля, во всех регионах Черноземья будет облачно с прояснениями. Синоптиками прогнозируется морозная погода: температура будет варьироваться от –11°С до –4°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет малооблачно, без осадков, температура опустится до –11°C. Днем прогнозируют облачность при –5°C.

В Воронеже ночью — –11°C. Днем — облачность и –6°C.

В Курске будет облачно с прояснениями. Ночью температура составит –10°C, днем — -5°C.

В Липецке ночью прогнозируют –11°C и переменную облачность. Днем будет облачно, без осадков, температура воздуха составит –6°C.

В Орле ночью прогнозируют переменную облачность, без осадков — –9°C. Днем — –4°C.

В Тамбове ночью температура опустится до –10°С, переменная облачность, без осадков. Днем — малооблачно, –6°С.

Анна Швечикова