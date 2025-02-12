Владимир Ревенко покинул пост главы Донского филиала «Газпрома»

Владимир Ревенко сложил с себя полномочия руководителя ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Это следует из данных официального сайта компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Как сообщает РБК, топ-менеджер Донского филиала «Газпрома» уволился по собственному желанию. Его обязанности временно принял бывший заместитель Ревенко, главный инженер Илья Сафронов. Свой путь в отрасли газоснабжения он начал в 2004 году, занимал руководящие должности в «Донгазсервисе» и «Ростовгоргазе».

Владимир Ревенко является депутатом Заксобрания Ростовской области и руководит партией «Единая Россия» в донском парламенте.

Дмитрий Ковалевский