Владимир Ревенко покинул пост главы Донского филиала «Газпрома»
Владимир Ревенко сложил с себя полномочия руководителя ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Это следует из данных официального сайта компании.
Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ
Как сообщает РБК, топ-менеджер Донского филиала «Газпрома» уволился по собственному желанию. Его обязанности временно принял бывший заместитель Ревенко, главный инженер Илья Сафронов. Свой путь в отрасли газоснабжения он начал в 2004 году, занимал руководящие должности в «Донгазсервисе» и «Ростовгоргазе».
Владимир Ревенко является депутатом Заксобрания Ростовской области и руководит партией «Единая Россия» в донском парламенте.