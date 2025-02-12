Мошенники освоились на фондовом рынке

На российском рынке ценных бумаг стало в два раза больше мошенников. В 2024 году Центробанк выявил почти 2 тыс. нелегальных форекс-дилеров и брокеров. В основном они предлагали своим жертвам торговлю на криптобиржах и участие в зарубежных опционах. Серые брокеры гарантировали надежность инвестиций якобы действующей лицензией иностранного регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Взрывной рост числа злоумышленников можно объяснить тем, что онлайн-доступ к торгам стал очень простым, считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Цифровизация является одной из причин усиления деятельности мошенников. Они, в частности, используют разные холодные звонки, сообщения в мессенджерах для того, чтобы заполучить деньги в свое управление.

Но в основном это нелегальные форекс-дилеры, операторы, которые предлагают заработать деньги на криптоактивах, а также на Forex.

Отличить мошенника от нормальной структуры несложно. Во-первых, нельзя отвечать на звонки с незнакомых номеров. И если таковые поступят, то следует проверять, откуда звонят, и контролировать тех контрагентов, с которыми имеешь дело. Обычно профессиональные участники рынка, во-первых, имеют лицензию на совершение операций, во-вторых, у них есть репутация и опыт работы на фондовом рынке.

Сейчас люди, естественно, боятся мошеннических операций, и потеря доверия к фондовому рынку имеет место. Но это связано не только с деятельностью мошенников, но и с плохими результатами финансовых рынков в 2024-м. Индексы и облигаций, и акций показали снижение, это тоже сыграло свою роль в охлаждении интереса».

Еще одна причина активизации мошенников — высокие процентные ставки по банковским вкладам в прошлом году. На этом фоне резко вырос интерес к более сложным финансовым продуктам, пояснил директор компании «IT-резерв» Павел Мясоедов: «Различные финансовые услуги, которые предлагаются институциями, стали больше интересовать население. Люди начали интересоваться экосредой банков, читать про различные депозиты, а параллельно — знакомиться с более сложными структурированными продуктами. Как следствие, появляются и различные новые схемы, которые паразитируют на этой благой почве, в частности, возникают предложения каких-то повышенных процентных доходностей со стороны мошенников.

Отличить легальную площадку вне своего банка от незаконной, совсем подставного сайта крайне затруднительно.

Вам нужно будет проверять, есть ли лицензия. Но для некоторых финансовых организаций, которые зарегистрированы не в России, таких документов может и не быть, то есть фирма вообще может работать без них».

Кроме того, по оценкам ЦБ, в 2024 году мошенники запустили в два раза больше финансовых пирамид, чем в 2023-м. Их общее количество превысило 5,5 тыс. А вот число нелегальных кредиторов, наоборот, снизилось почти на 20%, до 1,5 тыс. Регулятор отметил, что стало меньше псевдоломбардов и предложений займов на платформах объявлений.

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Никита Путятин