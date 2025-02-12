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Бывшего директора «Ак Барса» отправили под домашний арест за мошенничество

Экс-директора хоккейного клуба «Ак Барс» Александра Корчагина отправили под домашний арест до 9 марта за мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Верховный суд Татарстана изменил бывшему руководителю казанского клуба меру пресечения по ходатайству адвоката.

Ранее Советский районный суд принял решение о заключении его под стражу.

Корчагин был исполнительным директором «Ак Барса» с 1997 по 2003 год.

31 января сообщалось, что экс-начальника отдела миграции ОМВД по Пестречинскому району Татарстана будут судить за мошенничество и взятки.

Дарья Сайфиева

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