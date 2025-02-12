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В Новороссийске 9 мая проведут Парад Победы

По решению Министерства обороны России в Новороссийске 9 мая проведут Парад Победы. Праздничную программу обсудили на заседании краевого организационного комитета «Победа», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Формат Парада Победы, как и вопросы торжественного прохождения войск в Краснодаре и шествия «Бессмертный полк», определят к 9 мая. При подготовке власти региона будут руководствоваться требованиями безопасности жителей и гостей края, отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В параде Победы в Новороссийске примут участие более 1,2 тыс. человек. Среди них около 650 военнослужащих, казаки и кадеты. По улицам города-героя проедет военная техника и колонна ретро-автомобилей.

Как рассказал вице-губернатор Александр Топалов, в каждом муниципальном образовании состоятся торжественные церемонии возложения венков и гирлянд к мемориалам. В эти дни также будут организованы мероприятия с участием клубов военной реконструкции. Кроме того, запланированы концертные программы для пациентов краевого госпиталя ветеранов войны и военного госпиталя в Краснодаре.

В этом году казаки Кубанского войска примут участие в Параде Победы в Москве. Около 150 человек проходят подготовку на территории краснодарского Президентского кадетского училища. В юбилейный год на Кубани пройдут традиционные акции, посвященные Великой Отечественной войне: «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Диктант Победы».

По словам Вениамина Кондратьева, необходимо уделить внимание содержанию обелисков и мемориалов. Такая работа должна осуществляться на постоянной основе, а не только в преддверии Дня Победы. До конца апреля планируют провести ремонт и благоустройство всех памятников военной истории, а также обеспечить удобные подъездные пути к ним. В 2025 году будет отремонтировано 29 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны.

Алина Зорина

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