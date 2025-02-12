Прокуратура проводит проверку по факту утечки на тепловых сетях в Пензе

Прокуратура Ленинского района Пензы взяла на контроль устранение последствий аварии на сетях теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Поручение провести проверку поступило от прокуратуры области. Утечка на тепловых сетях, которая произошла в Пензе сегодня, в среду, привела к прекращению подачи тепла и горячей воды в 38 многоквартирных домов. Сейчас рабочие занимаются аварийно-восстановительными работами.

Прокуратуре предстоит выяснить причины и условия случившегося, оценить своевременность мер по ликвидации последствий аварийной ситуации. Среди прочего надзорное ведомство проверит исполнение ресурсоснабжающей компанией законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Павел Фролов