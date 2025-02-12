В Чувашии двоих подростков подозревают в проникновении в чужое жилище и угоне

В городе Козловка Чувашской Республики двое подростков подозреваются в незаконном проникновении в чужое жилище с целью кражи и в угоне автомобиля. Об этом сообщает прокуратура Чувашии.

9 февраля несовершеннолетние через окно забрались в жилище, зная, что хозяина нет дома. 16-летний и 17-летний подростки украли личные вещи и 8 тыс. руб. и угнали машину из гаража, чтобы покататься.

На следующий день подозреваемые попали в аварию и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. СУ СКР по Чувашии возбудило уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Чувашии на 10 лет осудили мужчину, пойманного с 1,5 кг наркотиков.

Дарья Сайфиева