Распитие алкоголя довело до штрафов более 9 тысяч человек

Около 9 тысяч человек поплатились за распитие спиртного в общественных местах, сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 12 февраля. Нарушители пополнили городскую казну на 2,8 млн рублей.

За минувший год судебные приставы получили 9115 исполнительных документов в отношении подобных нарушителей. Наказание было на распитие алкоголя либо потребление наркотиков в общественных местах.

Чаще всего штрафовали жителей Выборгского, Калининского и Приморского районов. Еще 2518 жителей попались на глаза полицейским в нетрезвом виде. Судебные приставы взыскали с них почти 900 тыс. рублей. Подшофе чаще всего гуляли в Выборгском, Фрунзенском и Пушкинском районах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге завершено расследование уголовного дела о серии хищений денежных средств у посетителей баров на улице Рубинштейна с помощью консуматорш. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 14 млн рублей, сообщили в ГСУ СКР по городу.

Андрей Маркелов