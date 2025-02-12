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Главный техинспектор Росхимпрофсоюза умер на рабочем месте

Государственная инспекция труда (ГИТ) в Прикамье проверит обстоятельства смерти главного технического инспектора труда Росхимпрофсоюза. Как сообщает telegram-канал ГИТ, работник 1961 года рождения был обнаружен на рабочем месте утром 12 февраля без признаков жизни, при этом накануне коллеги видели его последний раз в конце рабочего дня в своем кабинете.

Фото: ya.ru

Фото: ya.ru

В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая. В ближайшее время будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха. Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти.

Отмечается, что ранее погибший замещал должность начальника управления труда Министерства труда и социального развития Пермского края и Министерства промышленности и торговли Пермского края. Согласно официальному сайту краевого Росхимпрофсоюза, главным техническим инспектором труда ведомства числится Владимир Потеряев.

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