Иноагент Мария Певчих предложила Олегу Дерипаске мировое соглашение
Председатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Мария Певчих (признана иностранным агентом) готова заключить мировое соглашение с предпринимателем Олегом Дерипаской. Об этом пишет ТАСС.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По словам представителя Марии Певчих (признана иностранным агентом), она предложила суду отложить заседание для обсуждения с Олегом Дерипаской заключения мирового соглашения. Другие соответчики по иску, Ольга Романова (признана иностранным агентом) и Татьяна Фельгенгауэр (признана иностранным агентом), а также их представители не пришли на судебное заседание.
Адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников отметил, что его клиент пока не готов к заключению мирового соглашения, но он открыт для обсуждения с представителями сторон. Судья предоставила участникам время для принятия решения и отложила заседание на 11 марта.
Миллиардер обратился в суд, поскольку считает, что ответчики распространили информацию о том, что он вмешивается в деятельность государственных судов. Предприниматель просит признать эти сведения ложными и обязать ответчиков опровергнуть их.