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Иноагент Мария Певчих предложила Олегу Дерипаске мировое соглашение

Председатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Мария Певчих (признана иностранным агентом) готова заключить мировое соглашение с предпринимателем Олегом Дерипаской. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам представителя Марии Певчих (признана иностранным агентом), она предложила суду отложить заседание для обсуждения с Олегом Дерипаской заключения мирового соглашения. Другие соответчики по иску, Ольга Романова (признана иностранным агентом) и Татьяна Фельгенгауэр (признана иностранным агентом), а также их представители не пришли на судебное заседание.

Адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников отметил, что его клиент пока не готов к заключению мирового соглашения, но он открыт для обсуждения с представителями сторон. Судья предоставила участникам время для принятия решения и отложила заседание на 11 марта.

Миллиардер обратился в суд, поскольку считает, что ответчики распространили информацию о том, что он вмешивается в деятельность государственных судов. Предприниматель просит признать эти сведения ложными и обязать ответчиков опровергнуть их.

Алина Зорина

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