«Ренессанс Капитал» получил лицензию на работу в Китае

Инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» получил лицензию иностранного инвестора в КНР, но пока не торопится начать работу в регионе. Для этого есть две причины: отсутствие спроса и ряд трудностей. Однако при появлении возможности развивать направление компания уже будет к нему готова, рассказал в интервью «Ъ» глава «Ренессанс Капитала» Максим Орловский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Орловский

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Максим Орловский

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы получили лицензию иностранного инвестора в Китае, но пока туда не идем, потому что, во-первых, нет спроса, а во-вторых, это не так просто. Но как только возможность развивать это направление выгодным образом появится, мы уже будем к этому готовы»,— сообщил господин Орловский. По его словам, получение лицензии заняло около полугода и стоило недорого. При этом договориться о сотрудничество было непросто. В том числе пришлось привлекать силу бренда «Ренессанс» и знания о китайской культуре главы доверительного управления компании Игоря Даниленко.

«Китай — вторая по величине экономика мира и, пожалуй, один из самых крупных рынков»,— объяснил господин Орловский выбор компании в пользу сотрудничества с КНР. Кроме того, он рассказал о других направлениях развития, отметив локальных инвесторов из ЮАР, которые активно инвестировали в рынок России, Казахстана и других стран СНГ.

Подробнее читайте в интервью, которое опубликовано на сайте «Ъ».