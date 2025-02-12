На благоустройство Платовского проспекта в Новочеркасске выделят 186 млн рублей

Департамент ЖКХ и благоустройства Новочеркасска ищет подрядчика, готового обновить территорию пр. Платовского. Согласно данным портала Госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 186 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

За эту или меньшую сумму исполнитель обязуется благоустроить часть проспекта от ул. Московской до пл. Ермака: провести демонтаж и замену инженерных коммуникаций, озеленить территорию, установить системы автоматического полива и камеры видеонаблюдения.

Средства на оплату заказа выделят из городского бюджета. Победителя конкурса выберут 3 марта.

Дмитрий Ковалевский