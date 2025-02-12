«Запад далеко, а Россия близко»

Парламент Армении поддержал законопроект о намерении страны вступить в ЕС. Документ одобрен в первом чтении, оппозиция выступила против. Москва неоднократно критиковала подобные намерения. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что решение депутатов не означает резкой смены курса республики. В частности, интеграция на постсоветском пространстве остается для Еревана одним из приоритетов. Политический обозреватель “Ъ FM”

Дмитрий Дризе считает, что отношения России и Армении продолжают ухудшаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. Документ принят большинством в 63 голоса, всего в Национальном собрании республики 107 депутатов. Инициатива углубления партнерства с Евросоюзом принадлежит правительству. При этом сам премьер-министр Никол Пашинян занимает весьма интересную позицию, мол, все происходящее не означает членства Армении в европейском сообществе в прямом смысле этого слова. Тем более что, согласно Конституции страны, закон может вступить в силу лишь после проведения всеобщего референдума.

Грубо говоря, это очень похоже на шантаж, причем и России, и Запада. Мол, обратите на нас внимание, не то мы пойдем в противоположный лагерь. Как бы то ни было, Москва недовольна, грозит последствиями, в частности, предлагает Еревану выбирать с кем быть. Хотите в ЕС, тогда, скорее всего, придется покинуть ЕАЭС, а это неизбежно скажется на экономическом потенциале республики, причем серьезно. Запад-то далеко, а Россия относительно близко. При этом понятно, что при нынешнем раскладе вступление Еревана в Европейский союз выглядит очень маловероятным.

Пашинян, в свою очередь, клятвенно заверяет, что от интеграции на постсоветском пространстве никоим образом отказываться не намерен. Тем не менее приходится констатировать, что отношения России с бывшими кавказскими республиками СССР в последнее время складываются не лучшим образом. Вот и с Азербайджаном после катастрофы самолета в казахстанском Актау наметился явный разлад, причем есть тенденция к ухудшению. А где Азербайджан, там и Турция. В Грузии непонятная ситуация: с одной стороны, налицо победа конструктивных сил, а, с другой, протесты, имеется общественное недовольство. Скоро будет 100 дней, как там продолжаются митинги и разные подобные акции.

Но вернемся к Армении. Долго на двух стульях усидеть не получится. Рано или поздно действительно всерьез придется определяться, в какую сторону и с кем идти.

Сейчас Запад занят Украиной, но если там все-таки удастся как-то договориться, то, наверное, и на Кавказ он захочет влиять больше, тем более это стратегический регион. Кроме того, нельзя исключать, что Пашинян примет на вооружение методы Владимира Зеленского и попробует как следует заинтересовать Дональда Трампа экономически. Тогда есть возможность получить очередной дополнительный козырь. Советы давать, конечно, не будем, хотя все это лежит на поверхности. Как видится, подход к 47-му президенту США найти не так уж и трудно, он человек прагматичный. Только бизнес и ничего прочего, тогда получишь поддержку, по крайней мере, теоретически.

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Дмитрий Дризе