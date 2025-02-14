Дипломатия и наука

Представители иностранных миссий посетили 30 января научно-технический отдел (НТО) Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Там они ознакомились с работами советских научных институтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Шингарев С. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Шингарев С. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В числе иностранных представителей, посетивших НТО ВСНХ, был французский посол господин Жан Эрбет, представитель английской миссии господин Гент, представители германской миссии господа Гяльгер и Гей, а также представители латвийской, литовской, шведской и других миссий.

Директора отдельных научных институтов ознакомили представителей миссий с работами и научными достижениями, сделанными в институтах.

Прежде всего гости заинтересовались результатами большой северной экспедиции. Здесь внимание иностранцев обращали на себя северные рыбные и пушные промыслы, только что открытые громадные залежи каменного угля в Печорском крае, новые минералы, открытые на Хибинском хребте, и пр.

Затем иностранцы надолго задержались перед диаграммами и препаратами научного физико-химического института, работающего над изысканием новых медицинских средств и над методами изготовления лекарственных препаратов из отечественного сырья. Иностранцев поразили достижения в области использования лекарственных трав. Мы теперь имеем возможность удовлетворять всю потребность СССР в опийных препаратах. Особенно интересным является производство атропина, который до сих нор получался только из-за границы. Чрезвычайно важным достижением является производство в СССР йода не из водорослей, что обходилось чрезвычайно дорого, а из материалов буровых скважин Апшеронского полуострова.

Не меньшей интерес вызвали также достижения института чистых химических реактивов. С 1918 года институт сумел приготовить до 200 реактивов для различных тонких химических реакций на 500 реактивов, получаемых всем миром только из Германии.

В институте прикладной химии представители дипмиссий ознакомились с производством различных препаратов, применяемых теперь в промышленности.

В экспериментальном электротехническом институте интерес вызвали аппараты для передачи телефонной речи на расстояние и модель радиостанции для одновременного приема многократных передач.

По горной промышленности внимание иностранцев было обращено на добычу графита, запасы которого в Туруханском крае оцениваются в 3 млн пудов. Стоимость графита в центре России — 2,5 рубля за пуд, в то время как на лондонском рынке он в три раза дороже.

Представителям миссий также были продемонстрированы способы переработки асбеста.

Покидая ВСНХ, иностранцы выразили свое изумление той кипучей работой научной мысли, которая была проявлена в последние годы работниками научных организаций Советского Союза.

О визите дипломатов в ВСНХ писали «Известия» в 1925 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев