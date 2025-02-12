На выборы депутатов VII созыва в Госсовет Татарстана было выделено 410 млн рублей

На выборы депутатов VII созыва в Госсовет республики было выделено 410,2 млн руб. По итогу фактические расходы составили 406,2 млн руб. Об этом в ходе заседания комитета по бюджету, налогам и финансам и экспертного совета при комитете сообщил председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.

По словам господина Кондратьева, следующий избирательный цикл в Госсовет республики придется на 2029–2030 годы.

«В этом году в Единый день голосования завершится процесс обновления всех уровней и ветвей власти Татарстана — состоятся выборы Раиса Республики Татарстан, а также 7663 депутатов представительных органов местного самоуправления», — сказал Кондратьев.

Артём Дергунов