В Кинеле подрядчик оштрафован на 25 млн рублей за нарушение сроков сдачи квартир для переселенцев

В Кинеле Самарской области подрядчик оштрафован за нарушение сроков исполнения муниципального контракта в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

При проверке установлено, что в 2023 году администрация Кинеля заключила с ООО «Ар Строй» контракт на приобретение 166 квартир общей стоимостью 515 млн руб. в строящемся доме для предоставления переселенцам из аварийного жилья.

«Контракт в установленный срок исполнен не был. Прокуратура внесла подрядчику представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ)»,— говорится в сообщении ведомства.

Директор компании привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 25 млн руб. Объект введен в эксплуатацию.

В надзорном органе добавили, что в 2024 году прокуратурой разрешено более 3,5 тыс. жалоб по вопросам нарушений жилищных прав граждан. Каждая четвертая жалоба удовлетворена по результатам прокурорских проверок, восстановлены жилищные права 1300 жителей области.

«На территории региона реализуется программа "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда". Однако в ходе надзорных мероприятий прокурорами в деятельности региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления выявляются многочисленные нарушения жилищных прав граждан»,— отмечается в сообщении прокуратуры.

Сабрина Самедова