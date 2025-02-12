Мэрия расторгнет контракт с арендатором участка в парке 30-летия Победы

Мэрия Ярославля обратилась в суд с требованием расторгнуть договор с арендатором земельного участка в парке 30-летия Победы из-за незаконно возведенной постройки. Об этом сообщили в мэрии.

Жители города в комментариях Telegram-канала губернатора сообщили, что в парке построено двухэтажное здание, примыкающее к кафе «Пруды». В мэрии объяснили, что новый объект был построен без ведома арендодателя и в нарушение договора аренды участка.

Арендатору дважды были направлены предписания об устранении нарушений, однако оба он проигнорировал. Поэтому мэрия в январе 2025 года предложила в добровольном порядке расторгнуть договор, но ответа вновь не поступило.

«В связи с неполучением ответа в установленный срок Арендодатель 10.02.2025 обратился в суд с требованием о расторжении договора аренды в порядке установленном ст. 450, 452, 619 ГК РФ»,— сообщили в мэрии.

Алла Чижова