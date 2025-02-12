В 2024 году на модернизацию инфраструктуры КФУ потратили более 2,9 млрд рублей

В 2024 году в рамках федеральной поддержки модернизировали научно-образовательную инфраструктуру КФУ и студенческие общежития на сумму более 2,9 млрд руб. Об этом сообщил проректор КФУ по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин в ходе совместного выездного заседания комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и экспертного совета при комитете.

По словам господина Сафиуллина, в 2024 году выросло количество обучающихся по направлениям педагогики, инженерии и инфокоммуникационных технологий в рамках подготовки и переподготовки кадров для Татарстана.

«Численность обучающихся учителей, врачей, госслужащих, айти- и иных специалистов по заказам республики превысила 41 тыс. человек», — сказал Сафиуллин.

Ранее сообщалось, что в Челнах построят общежитие для филиала Казанского федерального университета за 1,45 млрд руб.

Артём Дергунов