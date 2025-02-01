В Набережных Челнах построят общежитие КФУ за 1,45 млрд рублей

В Набережных Челнах построят общежитие для филиала Казанского федерального университета (КФУ). Стоимость проекта составит 1,45 млрд руб., а завершение работ намечено на декабрь 2027 года. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В 2025 году планируется провести подготовительные работы и начать первый этап общестроительных работ. В 2026 году продолжатся общестроительные работы, а также начнется монтаж внутренних инженерных систем. Заключительный этап строительства и завершение монтажа инженерных систем запланированы на 2027 год. Заказчиком проекта выступает КФУ.

Планируется, что общежитие будет состоять из двух корпусов общей вместимостью 1082 места. О начале проектирования общежития стало известно еще в 2019 году. По словам экс-ректора вуза Ильшата Гафурова, решение о строительстве было принято в связи с возникшим дефицитом жилья после увеличения числа иностранных и иногородних студентов.

Анар Зейналов