Прокуратура добилась установки фонарей на улицах Мензелинска

После вмешательства прокуратуры Мензелинского района суд обязал власти города установить освещение на улицах Мензелинска, сообщает прокуратура Татарстана.

Фонари отсутствуют на улицах Октябрьской, Мусы Джалиля, Социалистической, Красноармейской, Максима Горького, Гоголя, Головина, Пионерской, Г. Хадимухаметова, Некрасова, Гордова, Гастелло, на пересечении улиц Юбилейной и Лесной, а также напротив детского сада.

Районная прокуратура проконтролирует устранение нарушений.

Ранее сообщалось, что после иска прокуратуры Елабужского района исполком Елабуги обяжут отремонтировать автомобильную дорогу.

Дарья Сайфиева