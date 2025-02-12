Гладков: белгородским фермерам выплатят 620 млн рублей

В 2025 году объем поддержки малого аграрного бизнеса в Белгородской области составит 620 млн руб., сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Половина этих средств будет выделена из федеральных источников.

Деньги направят на поддержку проектов-агростартапов, семейных ферм, кооперативов, проектов по выращиванию овощей в закрытом и открытом грунте, включая производство органической продукции. «Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в министерство сельского хозяйства Белгородской области»,— добавил губернатор Белгородской области.

Работа проводится в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В 2024 году на развитие малых сельских форм хозяйствования в Белгородской области было выделено 580 млн руб. Сейчас в регионе работают около 6,8 тыс. субъектов малого бизнеса в сельской местности.

Анна Швечикова