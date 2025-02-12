В Балашихе маршрутка с пассажирами врезалась в фонарный столб

В городском округе Балашиха в ДТП пострадали двое пассажиров маршрутного микроавтобуса. Маршрутка столкнулась с фонарным столбом, сообщила пресс-служба МВД Московской области.

«По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя маршрутным микроавтобусом, совершил столкновение со столбом мачты освещения. В результате ДТП два пассажира с телесными повреждениями госпитализированы»,— рассказали в полиции.

ДТП произошло около 14:10 на 20-м км дороги М-7 «Волга». Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.