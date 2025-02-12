Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодарском крае на 48% выросло предложение новых авто

На Кубани за 2024 год предложение новых автомобилей увеличилось на 48,6%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В январе 2025 года по сравнению с прошлым годом интерес покупателей к новым машинам увеличился на 27,5%, а предложения — на 48,6%. Средняя стоимость автомобиля составила 3 млн руб.

Наибольший спрос отмечен на новые автомобили марок ВАЗ (Lada), Chery, Geely, Haval и Changan. В то же время по сравнению с январем 2024 года интерес и предложение к автомобилям ВАЗ (Lada) заметно возросли.

Среди моделей, которые вызывают наибольший интерес, выделяются Lada Granta с показателем 8%. На втором месте — Vesta с 5% интереса. Далее Chery Tiggo 7 Pro Max с 3,3%, а четвертую позицию занимает Omoda C5 с 3,2%. Замыкает топ-5 ВАЗ (Lada) Niva Legend с 3,1%. Однако самым активным по динамике роста интереса среди представленных моделей за последний год стала Chery Tiggo 7 Pro Max.

В январе 2025 года по количеству объявлений лидировал ВАЗ (Lada) Granta, его доля составила 4,3%. Также в тройку лидеров вошли Chery Tiggo 7 Pro Max (4%) и Omoda C5 (3,3%). По темпам роста на первое место вышла ВАЗ (Lada) Granta.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...