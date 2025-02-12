В Краснодарском крае на 48% выросло предложение новых авто

На Кубани за 2024 год предложение новых автомобилей увеличилось на 48,6%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В январе 2025 года по сравнению с прошлым годом интерес покупателей к новым машинам увеличился на 27,5%, а предложения — на 48,6%. Средняя стоимость автомобиля составила 3 млн руб.

Наибольший спрос отмечен на новые автомобили марок ВАЗ (Lada), Chery, Geely, Haval и Changan. В то же время по сравнению с январем 2024 года интерес и предложение к автомобилям ВАЗ (Lada) заметно возросли.

Среди моделей, которые вызывают наибольший интерес, выделяются Lada Granta с показателем 8%. На втором месте — Vesta с 5% интереса. Далее Chery Tiggo 7 Pro Max с 3,3%, а четвертую позицию занимает Omoda C5 с 3,2%. Замыкает топ-5 ВАЗ (Lada) Niva Legend с 3,1%. Однако самым активным по динамике роста интереса среди представленных моделей за последний год стала Chery Tiggo 7 Pro Max.

В январе 2025 года по количеству объявлений лидировал ВАЗ (Lada) Granta, его доля составила 4,3%. Также в тройку лидеров вошли Chery Tiggo 7 Pro Max (4%) и Omoda C5 (3,3%). По темпам роста на первое место вышла ВАЗ (Lada) Granta.

Алина Зорина